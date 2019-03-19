Воспитание без ремня. В Японии законодательно запретят поднимать руку на детей

Физическое наказание детей в Японии окажется под запретом. Кабинет министров 19 марта одобрил поправку к закону о жестоком обращении с несовершеннолетними, который в том числе сделает недопустимым всяческое рукоприкладство.

Как сообщает Japan Times, правительство Синдзо Абэ планирует внести поправки на рассмотрение парламента 1 апреля. По новым правилам, любые виды физического наказания детей будут запрещены родным и приемным родителям, воспитателям, няням и всем прочим соцработникам.

Ужесточить закон в Японии решили после того, как житель Поднебесной был задержан по подозрению в убийстве своей десятилетней дочери. До этого ребёнок неоднократно жаловался на насилие в доме, однако полиция и соцзащита игнорировали просьбы о помощи.