«Очень агрессивный, но любимый». Спасённый пять лет назад крокодил Гена умер в петербургском приюте

Центр реабилитации диких животных «Велес» потерял одного из своих постояльцев. Крокодил Гена Гражданский, переехавший к зоологам с мусорной площадки в Калининском районе Петербурга, умер в возрасте пяти лет.

Как сообщили в «Велесе» 19 марта, сразу после переезда у Гены выявили тяжёлое нарушение кальциевого обмена веществ. У крокодилов патология провоцирует непроходимость кишечника и хроническое расстройство пищеварения.

«Ночью у Гены внезапно открылась рвота, и он погиб от аспирации рвотными массами. Несмотря на его очень агрессивное поведение, мы очень любили Гену и очень расстроены» , – делятся в центре.

Как рассказывала «Фонтанка», детёныша нильского крокодила в начале марта 2014 года нашли на улице Вавиловых. Геной Гражданским его нарекли сотрудники местного Жилкомсервиса. Они же первыми прочувствовали недобрый нрав крокодильчика, который уже в возрасте трёх-четырёх дней демонстрировал хорошую реакцию.

Перевоспитать Гену, как и найти ему новый дом, с годами не удалось. Предполагалось, что животное не задержится в карантинном центре, но паломничество желающих приютить нильского крокодила в «Велес» вскоре прекратилось.

«Он был никому не нужен», – рассказали в «Велесе».

В самом центре земноводному места тоже не было: летом ему собирались построить отдельный дом и даже подготовили проект, но до новоселья крокодил не дожил.