Минобороны опубликовало видео испытаний атомного ракетоносца «Борей»

Испытания атомного ракетоносца типа «Борей» показало Министерство обороны России. Видеозапись опубликовал телеканал «Звезда» по случаю Дня моряка-подводника, который отмечается 19 марта.

На кадрах видна подводная лодка, которая готовится к отплытию. После запечатлено движение у поверхности воды на полном ходу.

Главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Владимир Королев рассказал в комментарии телеканалу, что сейчас в России налажено серийное производство неатомных подлодок проектов 636.3 и 677, а также атомных подлодок проектов «Ясень» и «Борей», вооруженных ракетным комплексом «Булава», которые должны стать основой подводных сил страны.

Ранее вице-адмирал ВМФ Олег Бурцев рассказал, сколько платят морякам за службу на подводных лодках.