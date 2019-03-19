«РадиоТел-СПб» раздвигает границы оперативной связи

предоставлено компанией "Radiotel"

Услуги профессиональной радиосвязи востребованы у большого количества предприятий в совершенно разных отраслях и географических зонах. Но если профессиональная радиосвязь удобна и востребована, что же сдерживает ее распространение?

В первую очередь барьером становится недостаточное радиопокрытие и количество сетей, работающих в специализированных стандартах радиосвязи.

«РадиоТел-СПб» – оператор профессиональной радиосвязи стандарта TETRA в России, обеспечивает покрытие и предоставляет услуги в двух крупнейших мегаполисах: Москве и Санкт-Петербурге. Недавно компания расширила свои возможности в области оперативной связи, получив авторизацию у производителя программного обеспечения Tassta Gmbh.

Цифровая платформа, разработанная TASSTA, обеспечивает пользователям обширный функционал сервисов оперативной радиосвязи, используя при этом ресурсы широкополосных сетей (LTE, 3G, Wi-Fi) и технические возможности смартфонов. Пользователям доступен комплексный пакет услуг PTT (Push-to-talk) включая групповые и приоритетные вызовы, передачу данных, голосовую запись, GPS-позиционирование и позиционирование внутри помещений, экстренный вызов и многое другое. Встроенные опции интеграции с инфраструктурным оборудованием вендоров профессиональней связи, а также возможность подключения к глобальной IP-сети, практически неограниченно увеличивают зону предоставления услуг.

«Постоянный мониторинг рынка и внедрение новых технологий является важным направлением нашей работы, позволяющим предложить нашим заказчикам современные и эффективные решения, – говорит заместитель генерального директора, технический директор компании «РадиоТел-СПб» Владимир Шансков, – мы постоянно ищем и тестируем новые технологии и устройства профессиональной радиосвязи. А продукты на базе платформы Tassta органично дополняют и расширяют линейку наших предложений. Важным фактором для сотрудничества «РадиоТел-СПб» и Tassta Gmbh стала общность подходов компаний в вопросах обеспечения конфиденциальности данных пользователей».

СПРАВКА

«РадиоТел-СПб» – федеральный оператор услуг профессиональной радиосвязи стандарта TETRA. Качество и доступность услуг обеспечивается за счет использования собственных выделенных сетей транкинговой связи (оперативная радиотелефонная связь с почти мгновенным соединением между рациями). Помимо оказания операторских услуг, компания специализируется на создании комплексных систем и сетей, предназначенных для решения критически важных задач: оперативной связи и диспетчеризации, экстренного оповещения, а также управления в кризисных ситуациях.