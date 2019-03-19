Из бизнес-центров Петербурга выносят продавцов БАДов

Оперативники ГУ МВД проводят серию обысков в офисах и квартирах злоумышленников, заподозренных в обмане пожилых петербуржцев при продаже им биологически активных добавок. Десятки задержанных собирают в следствие, где объединены дела о мошенничестве.

По информации «Фонтанки», утром 19 марта сотрудники «мошеннического» отдела Управления уголовного розыска и следователи регионального ГУ МВД зашли в офисы бизнес-центров на Обуховской Обороны, 86, и Большом Смоленском, 12. В помещениях коммерческих фирм проводятся обыски. Также полицейские посетили около десяти квартир фигурантов – работников этих компаний.

По данным «Фонтанки», оперативники реализуют материалы нескольких уголовных дел, собранных по районам Петербурга в Главном следственном управлении ГУ МВД в одно производство и квалифицированных как мошенничество в особо крупном размере.

«Фонтанке» известно, что к следователям доставляют подозреваемых в продаже пенсионерам вместо дорогостоящих лекарств так называемых БАДов. Так, например, по версии следствия, коммерсанты за несколько тысяч рублей покупали биологические добавки в интернет-магазине «Клуб NSP», продавая затем пожилым тот же товар за 100 тысяч.