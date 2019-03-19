Сотрудники Ботанического сада в Петербурге потеряли голову. Шутников просят вернуть музу

Гипсовая голова музы исчезла из оранжереи субтропического маршрута в Ботаническом саду Петра Великого в Петербурге. О пропаже рассказали 18 марта в соцсетях.

«"Кражей века" назвать похищение головы из оранжереи Субтропического маршрута язык не поворачивается. Однако до слёз обидно и стыдно за людей, которые продолжают творить зло. Может быть по незнанию (ведь гипсовая голова никакой ценности не представляет), может быть ради глупой шутки.

Мы обращаемся с просьбой к тому, кто совершил это злодеяние: "Верните голову! Она дорога нам как подарок"», – призвали к совести сотрудники ботанического сада.

При этом не уточняется, когда именно была украдена голова. Постоянные посетители обратили внимание на её отсутствие ещё 15 марта.