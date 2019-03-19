В Полюстрово задержали мужчину, палившего из ружья в квартире

Нетрезвого мужчину с ружьем задержали в Красногвардейском районе Петербурга. Он успел применить «Сайгу» – правда, в собственной квартире.

Как стало известно «Фонтанке», в седьмом часу вечера 18 марта наружные наряды в Полюстрово получили ориентировку на неизвестного с ружьем, который ходит по проспекту Энергетиков, пугая прохожих. У дома №66/2 прибывший наряд задержал нетрезвого 37-летнего жителя этого дома. Выяснилось, что петербуржец успел дважды пустить в ход ружье «Сайга» – правда, в собственной квартире. Стрелял в сторону окна, никого не задев.

В ГУ МВД по городу и области отметили, что у петербуржца было разрешение на ружье. Он получил протоколы по статьям 20.13 (стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах) и 20.8 КоАП РФ (нарушение правил хранения и ношения оружия).