«Дальнейший рост рейтинга». Шоумен Зеленский стал абсолютным лидером президентской гонки на Украине

Шоумен и комик Владимир Зеленский более чем вдвое опередил действующего президента Украины Петра Порошенко в предвыборной гонке. За Зеленского готовы отдать свои голоса 34,04 процента избирателей. Это следует из данных опроса общественной организации «Передовые правовые инициативы», опубликованных 19 марта.

Порошенко идет на втором месте, за него готовы проголосовать 14,22% избирателей. На третьем месте — лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с 12,9% голосов украинцев.

По данным опроса, Зеленский лидирует почти во всех регионах, а наибольшую поддержку ему оказывают жители Днепропетровской области.

«Полученные данные показывают дальнейший рост рейтинга Владимира Зеленского, который имеет уверенные шансы выхода во второй тур президентских выборов», — говорится в комментарии к результатам исследования.

Опрос проводили 16 марта среди 164 тыс. респондентов на всей территории Украины.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. В списке кандидатов 39 фамилий.