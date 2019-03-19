Во Владивостоке построят армейские склады. Инвестиции оценили в 26 млрд долларов

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании производственно-логистического комплекса (ПЛК) вооруженных сил на основе концессионного соглашения с ООО «ПЛК-Владивосток». Подлинность документа, который имеется в распоряжении РБК, 19 марта подтвердили собеседник в аппарате правительства и источник, знакомый с реализацией проекта.

Согласно его условиям, компания в течение 2019–2023 годов инвестирует 26,1 млрд руб. в строительство объекта для хранения военного имущества в объеме 234 тыс. т (не менее 1100 единиц военной техники) и грузооборотом около 143 тыс. т.

«Реализация концессионного проекта повлечет за собой возникновение с 2022 года расходного обязательства Российской Федерации в 5,4 млрд руб. в виде среднегодовой платы», — говорится в экспертном заключении правительства, которое приводит РБК.

Как уточняется в документе, 3,4 млрд из этих средств составят платежи, покрывающие инвестиционные расходы, 2 млрд руб. — ежегодная плата за использование мощностей ПЛК в интересах вооруженных сил. Эти суммы предварительно согласованы с Минфином и Минэкономразвития, однако могут изменяться и уточняться в процессе работы. Срок действия концессионного соглашения — 17 лет. В концессионном соглашении от лица государства будет выступать Минобороны.

Согласно документу основным совладельцем ООО «ПЛК-Владивосток» является компания «Агротэк-ТМ» (70% в уставном капитале), которая в соответствии с распоряжением правительства от 15 апреля 2014 года исполняет функции единственного поставщика услуг по бункеровке кораблей Тихоокеанского флота и обеспечению поставок нефтепродуктов в районы навигационного завоза.