Далай-лама предупредил, что Китай попытается навязать буддистам своего преемника

Далай-лама XIV заявил, что предвидит попытку Китая навязать тибетским буддистам своего преемника, в результате чего могут появиться два духовных лидера. Об этом он рассказал в интервью Reuters 19 марта.

По словам 83-летнего Далай-ламы, после смерти он может переродиться в Индии, которая предоставила ему убежище. В 1959 году Далай-лама покинул Тибет после неудавшегося антикитайского восстания.

«Китай считает реинкарнацию Далай-ламы чем-то очень важным. Они больше беспокоятся о следующем Далай-ламе, чем обо мне. В будущем, если вы увидите, что пришли два Далай-ламы, один отсюда [из Индии], а другой выбран китайцами, то никто не будет доверять ему и уважать его. Так что это дополнительная проблема для китайцев», — сказал духовный лидер тибетских буддистов.

Пекин считает Далай-ламу XIV сепаратистом. Китайские власти запрещают демонстрировать его фотографии, но многие из более чем 6 млн тибетцев почитают его.