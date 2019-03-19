Кассир «Дикси» получила бутылкой по голове: две покупательницы не хотели оплачивать товар

Две хрупкие барышни в Красносельском районе Петербурга не захотели оплачивать продукты и ударили кассира бутылкой по голове.

Судя по тому, что дело происходило около половины четвёртого утра 19 марта, покупательницы были явно навеселе и решили затовариться в супермаркете не хлебом с молоком. Проходя через кассу «Дикси» на улице Адмирала Черокова, они решили не оплачивать покупку. Кассир этому не обрадовалась и попыталась воспрепятствовать, за что получила бутылкой по голове.

Интересно, что на вид ночные нимфы довольно хрупкие, с одинаково стройным телосложением и невысокого роста — не больше 165 сантиметров. На вид им 20-25 лет. После фатального подинка они скрылись с места происшествия. Теперь с ними жаждут встречи как руководство магазина в «Балтийской жемчужине», так и полиция.