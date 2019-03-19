В Москве скончался режиссёр Марлен Хуциев

Режиссер, сценарист и народный артист СССР Марлен Хуциев умер в Москве на 94-м году жизни. Об этом 19 марта сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

Режиссера госпитализировали 16 марта в реанимационное отделение в полуобморочном состоянии с внутренним кровотечением.

Народный артист СССР, лауреат Государственной премии РФ, Марлен Мартынович Хуциев известен такими культовыми картинами, как «Июльский дождь», «Весна на Заречной улице», «Застава Ильича», «Два Федора», «Был месяц май».

Он родился 4 октября 1925 года в Тифлисе. В 1953-1958 годах, по данным «Википедии», работал режиссёром на Одесской киностудии, с 1959 года – на киностудии имени Горького, с 1965 года – на «Мосфильме». Кроме того, он ставил спектакли в театре и снимался как актёр. С 1978 года руководил мастерской режиссуры художественного кино во ВГИКе. С 1987 по 2009 год – заведующий кафедрой режиссуры художественного фильма ВГИКа, профессор.