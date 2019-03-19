В США ушла под воду авиабаза с самолётами «судного дня»

В США затопило военную базу «Оффат» в штате Небраска. Об этом 19 марта сообщил командующий 55-м авиакрылом Военно-воздушных сил США полковник Майкл Манион в Facebook.

Как следует из сообщения, уровень воды поднялся из-за рекордного снегопада и снижения давления воздуха.

Вода начала прибывать 15 марта и за три дня базу затопило почти на треть. Наводнение повредило тридцать зданий из двухсот, под водой находится километр взлетно-посадочной полосы.

Часть самолётов удалось своевременно эвакуировать на другие военные базы, однако несколько самолётов «судного дня», самолёты радиоэлектронной разведки, средства транспортной авиации оказались уничтожены водой.

На авиабазе находятся самолеты Boeing E-4B Nightwatch, которые называют «самолетами судного дня» или «конца света». Президент, министр обороны и другие высокопоставленные лица США будут использовать их в случае начала ядерной войны, в которой будут разрушены наземные структуры. Таких самолетов всего четыре на вооружении ВВС США, один из них всегда должен быть готов к вылету в течение нескольких минут.