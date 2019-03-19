Вице-адмирал ВМФ рассказал, сколько платят за службу на подводных лодках

Про зарплату военных моряков, которые служат на подводных лодках в России рассказал бывший первый замначальника главного штаба Военно-морского флота (ВМФ) России вице-адмирал Олег Бурцев.

«Мичманы, старшины, мичманы и матросы-контрактники, служащие в настоящее время на подводных лодках, в среднем получают 70 тысяч рублей. Зарплата командира — уже порядка 250 тысяч рублей», — цитирует Бурцева РБК со ссылкой на РИА Новости.

В октябре 2018 года замминистра обороны Татьяна Шведова рассказала, что в 2019 году зарплаты и пенсии военных проиндексируют на 4,3%, в 2020 году — на 3,8%, а в 2021 году — на 4%. Она добавила, что в 2012 году ввели новую систему денежного довольствия военнослужащих, поэтому зарплаты выросли в 2,5-3 раза.