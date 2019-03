В Нью-Йорке неизвестный устроил стрельбу. Ранены трое

Стрельба произошла в Манхэттене в Нью-Йорке 18 марта. Пострадали три человека, сообщает телеканал NBC New York ?со ссылкой на заявление полиции.

Инцидент произошел около 20:00 по местному времени (03:00 мск 19 марта) в районе Восточный Гарлем, в котором традиционно селятся афроамериканцы. Ранения в спину и в ноги получили два 18-летних человека, а также один 23-летний. Они были госпитализированы, угрозы для жизни нет.

На место происшествия съехались десятки машин полиции, а также кареты скорой помощи.

Причины стрельбы неизвестны. Добавляется, что открывший огонь по людям пока не арестован. О его личности ничего не сообщается.

#BREAKING: There are reports of multiple fatalities in New York. Police are responding to reports of three or four people being shot, with the status of the gunman unclear. #9News pic.twitter.com/4g4vKD00yg