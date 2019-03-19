Французская компания испытала летающий мотоцикл с четырьмя колесами

Серию испытаний летающего мотоцикла LMV 496 провела французская компания Lazareth Auto-Moto. Об этом пишет N+1 18 марта.

По данным издания, ховербайк LMV 496 выполнен четырехколесным. Вместо втулки каждого колеса разработчики разместили небольшие турбореактивные двигатели JetCat. Технические подробности о том, как именно мотоцикл может передвигаться по дорогам, не раскрываются. Каждое из колес мотоцикла оснащено собственным гидроприводом.

Предполагается, что перед взлетом колеса разводятся в стороны и поворачиваются горизонтально земле. После этого уже запускаются двигатели, транспортное средство поднимается в воздух. Масса мотоцикла составляет 140 килограммов.

Ожидается, что Lazareth Auto-Moto начнет принимать предзаказы на новый летающий мотоцикл в октябре 2019 года. Приобрести его можно будет за 496 тысяч евро.

Ранее американская компания JetPack Aviation объявила о начале разработки реактивного ховербайка Speeder, которым, как утверждается, будет управлять не сложнее, чем обычным мотоциклом.