«Месиво из животных». На Пограничника Гарькавого нашли пакет с изрубленными кошками

Останки животных нашли на дворовой территории Красносельского района Петербурга. Трупы оказались настолько изуродованы, что очевидцы с трудом определили — жертвами живодёров стали кошки.

Как рассказала «Фонтанке» владелица частного приюта для кошек Марина, 18 марта к ней обратилась знакомая. По словам женщины, у первого корпуса 36-го дома на улице Пограничника Гарькавого ещё неделю назад заметили пакет с телами животных.

Прибывшая на место зоозащитница увидела изрезанную тушку на дворовой территории, рядом лежал пакет. «Там месиво из животных, у которых сняты шкуры. Это издевательство», — отметила Марина. По останкам горожанка определила, что жертвами неизвестных живодёров стали кошки. Сейчас на место страшной находки прибыли сотрудники полиции.