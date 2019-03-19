Происшествия
Самолет из Петербурга избежал столкновения при посадке в Шереметьево. Экипажу пришлось уходить на второй круг
Самолет компании «Аэрофлот» рейса Петербург – Москва не смог приземлиться в Шереметьево с первого раза. Пассажиры говорят о стоявшем на посадочной полосе погрузчике.
Как сообщили «Фонтанке» читатели, рейс «Аэрофлота» Su027 вечером 18 марта при пролете над Шереметьево закончился резким набором высоты.
«На взлетно-посадочной полосе вроде как оказался погрузчик, экипаж его вовремя заметил и взмыл вверх», – уточняют пассажиры.
Сервис Flightradar24 подтверждает рассказ читателей. Вылетевший в десятом часу вечера из Пулково А-320 через час подлетал к Шереметьево. При посадке, когда до земли оставалось 150 метров, самолет резко стал набирать высоту, с вертикальной скоростью свыше 20 метров в секунду. Не прошло и минуты, как борт оказался на километровой высоте. Сделав круг, самолет благополучно приземлился в аэропорту.
В переделке оказался «Аэробус» VP-BNT 2013 года выпуска. Перевозчик присвоил ему имя «Добролет». Также этот самолет известен как ретро-джет. Его цветография соответствует советской раскраске «Аэрофлота».
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