Британские инженеры выдали голубям «рюкзачки». Они помогут собирать климатические данные

Британские инженеры создали набор сенсоров, которые собирают различные климатические данные (от температуры до влажности воздуха). Как пишет 18 марта N+1 со ссылкой на Gizmodo, комплект сенсоров крайне компактен, благодаря чему его можно закрепить на спине голубя.

Руководил исследованиями Рик Томас из Бирмингемского университета. Он вместе с товарищами создал устройство для сбора данных об изменениях в окружающей среде и придумал устанавливать его на голубей. Причем для научных целей подходят только домашние голуби, которые смогут потом найти дорогу домой. В противном случае собранные данные могут просто пропасть. В первом этапе эксперимента участвовали всего пять птиц, которые с «рюкзачками», забитыми сенсорами, совершили 41 полет на расстояние около 1000 километров.

