Евросоюз требует немедленно освободить главу чеченского «Мемориала». Оюба Титиева приговорили к четырем годам колонии по делу о хранении наркотиков

Европейская внешнеполитическая служба требует освобождения главы чеченского «Мемориала» Оюба Титиева. В заявлении, опубликованном 18 марта, представитель ЕС пишет, что дело против правозащитника было якобы сфабриковано.

Напомним, Шалинский городской суд Чечни сегодня приговорил Титиева к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима за хранение наркотиков в крупном размере.

«Мы считаем, что вынесение приговора Оюбу Титиеву напрямую связано с его правозащитной работой в "Мемориале" – организации, которая постоянно подвергается запугиваниям и преследованиям на Северном Кавказе и за его пределами. Мы также считаем, что г-ну Титиеву не было обеспечено справедливое судебное разбирательство», – заявили во внешнеполитической службе ЕС.

Кроме того, в заявлении упоминается, что предшественницей Титиева на посту главы «Мемориала» была Наталья Эстемирова, убитая в 2009 году. «Почти десять лет спустя никто еще не был привлечен к ответственности за это преступление», – подчеркнули в Брюсселе.

Напомним, сам правозащитник и его соратники ранее говорили, что наркотики Титиеву якобы подбросили полицейские.