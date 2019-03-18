Правительство Хабаровского края обыскали в рамках дела о хищении леса. Ущерб оценили в 10 млрд рублей

В правительстве Хабаровского края прошли обыски по делу о хищении леса. Как пишет 18 марта РБК, ущерб оценивается в 10 млрд рублей.

Пресс-секретарь губернатора региона Надежда Томченко подтвердила информацию об обысках, уточнив, что проверка проводится в отношении «некоторых бывших членов правительства». Местные СМИ пишут, что обыскивали кабинеты первых вице-губернаторов Игоря Аверина и Александра Кацубы, а также вице-губернатора и министра экономического развития края Виктора Калашникова и вице-губернатора по социальным вопросам Наталии Пудовкиной.

По данным «Коммерсанта», уголовные дела возбуждены в отношении бывшего первого зампреда правительства Василия Шихалева и экс-гендиректора компании «Азия лес», а также президента лесоперерабатывающего предприятия «БМ Групп» Александра Пудовкина.

Шихалева подозревают в превышении должностных полномочий (ст.286 УК) и мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК); Пудовкина — в мошенничестве (ст. 159 УК). Как считают следователи, экс-первый зампред областного правительства помог «Азии лес» (входит в «БМ Групп») получить льготный статус.

По версии следствия, в 2014-2018 годах «Азия лес» получила от государства возмещение затрат на перевозку древесины и готовой продукции на экспорт «при том, что готовая продукция, согласно отчетам предприятия, в рамках проекта отсутствовала». Компания нарушила сроки реализации проекта, это заметили аудиторы Счетной палаты, которые и направили свой отчет в ФСБ. Контрразведчики возбудили уголовное дело.