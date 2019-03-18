На Пискаревском не справляется ливнёвка. Талая вода отрезала автобусную остановку от дороги

Холодная вода залила проезжую часть в Красногвардейском районе Петербурга. Автолюбители вынуждены отправлять свой транспорт в пучину.

Об огромной луже на Пискаревском проспекте в районе съезда с КАД «Фонтанке» рассказали очевидцы 18 марта. «Общественному транспорту не подъехать к остановке», — пожаловались горожане.

Фото: читательница "Фонтанки" Софья

В «Водоканале» отметили, что вода охватила дорогу у 161-го дома на Пискаревском проспекте. На место прибыла аварийная бригада. Причиной потопа стала плохо работающая ливнёвка. Сейчас рабочие устраняют разлив.