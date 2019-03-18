Сборная России лишилась Кутепова. Зато приехал Черышев

В составе сборной России по футболу в преддверии матчей отборочного этапа чемпионата Европы-2020 произошли изменения. Как сообщили в пресс-службе национальной команды, защитнику Илье Кутепову пришлось уехать из-за проблем с мышцами паховой области. Игроку потребовалась полноценная медицинская помощь.

Защитник Илья Кутепов покинул расположение сборной в связи с имеющимися проблемами с мышцами паховой области.

Эти проблемы беспокоили игрока уже несколько игр и после последнего матча с «Зенитом» усугубились. 1/2 pic.twitter.com/TvwpdGnNSs — Сборная России (@TeamRussia) 18 марта 2019 г.

Зато приехал в расположение сборной нападающий Денис Черышев – один из главных героев чемпионата мира-2018.

Напомним, сборная России стартует в отборе на Евро-2020 матчами с Бельгией (21 марта, Брюссель) и Казахстаном (24 марта, Астана). К матчам, в числе прочих, готовятся четыре игрока «Зенита».

Напомним, Евро-2020 по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента. От России заявлен только Санкт-Петербург. Северная столица примет 4 матча турнира, включая 3 матча группового этапа (13, 17 и 22 июня), а также четвертьфинал (3 июля). На работу организационного комитета матчей чемпионата Европы 2020 года в Петербурге будет выделено 370 млн рублей из федерального бюджета.