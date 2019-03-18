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Власть
18.03.2019 23:11
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Путин пообещал, что в случае снятия ограничений со стороны ЕС российские контрсанкции будут отменены

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова в любой момент снять ответные санкции, если Евросоюз отменит свои ограничения. Об этом Путин говорил 18 марта во время встречи с французскими политиками и общественными деятелями в Крыму.

Президент ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани поинтересовался, какими будут действия России, если ЕС отменит санкции.

«Мой ответ не порадует наших сельхозпроизводителей, наших, российских, но я вынужден Вам сказать, что если европейские санкции будут сняты, то, конечно, мы со своей стороны будем вынуждены снять ответные меры, потому что не будет изначальных причин, по которым они были введены», – заявил Путин.

При этом президент подчеркнул, что санкции, по большому счету, никому не пошли на пользу — даже несмотря на том, что российские сельхозпроизводители смогли лучше освоить свой рынок.

«Вот эти ненормальные экономические отношения, которые испорчены по политическим соображениям или испорчены с применением политических инструментов как инструмента недобросовестной конкуренции, они в конечном итоге наносят ущерб всем. Но об этом говорит и Всемирная торговая организация, и Международный валютный фонд. Они все подтверждают, что ущерб очень большой», – уточнил Путин.

Напомним, ранее президент России говорил и о плюсах, которые несут с собой санкции. Так, в ходе ежегодной пресс-конференции в декабре 2018-го Путин заявил, что именно ограничения «заставили нас включить мозги». 

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