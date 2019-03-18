Лупа круче зума. Разглядыванию Бастрыкиным компьютера через увеличительное стекло нашлось научное объяснение

Следственный комитет обосновал ветхозаветный метод Александра Бастрыкина смотреть в монитор ноутбука через увеличительное стекло. Там, где цифровые методы бессильны, спасает проверенная оптика.

Если следовать официальному комментарию СКР, опубликованному 18 марта порталом News.ru, Бастрыкин во время приема граждан смотрел с ноутбука видеозапись камер наблюдения.

«В некоторых случаях использование программных средств отработки изображений, в том числе цифровое увеличение, не дает такого эффекта, как оптическое увеличение с использованием, например, лупы. Увеличенные пиксели могут значительно исказить восприятие информации», – объяснили выбор шефа в Следственном комитете.

Судя по официальной информации, проведенная Бастрыкиным визуально-криминалистическая экспертиза дала плоды. Председатель проанализировал «странные тени и следы», и появилось уголовное дело, в котором его подчиненные с 2016 года не видели никакого смысла. Оно касалось утопления сторожа в форелевом хозяйстве. По первоначальной версии, мужчина поскользнулся на мостках и упал к красной рыбе, там и погиб. Но это не точно. Сын погибшего, пришедший на прием к Бастрыкину, считает, что отцу помогли, а видеозапись это может доказать.