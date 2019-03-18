Гендиректор Warner Bros. ушёл в отставку после скандала. Он предлагал актрисе роли за секс

Гендиректор киноконцерна Warner Bros. 54-летний Кевин Цудзихара покидает свой пост после обвинений в порочащих компанию сексуальных связях. Об этом пишет Hollywood Reporter 18 марта.

В официальном заявлении компании руководителя благодарят за успешную работу в течение 25 лет. Цудзихара «признает, что его поведение не соответствует ожиданиям руководства компании и может помешать ее продвижению вперед», – пояснили в Warner Bros.

В 2013 году стало известно о сексуальной связи Цудзихары с 21-летней актрисой Шарлоттой Кирк. СМИ опубликовали переписку, в которой менеджер пообещал помочь с карьерой молодому дарованию в обмен на постельные утехи. В итоге актриса снялась в двух эпизодических ролях фильмов Warner Bros. «В активном поиске» и «8 подруг Оушена».