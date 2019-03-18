В Петербурге не будет станции метро «Туристская». Зато появится «Богатырская»

Смольный намерен переименовать проектируемую станцию метро «Туристская». Теперь она будет «Богатырской».

Проект изменений в постановление правительства города «О наименовании станций метрополитена»опубликован на сайте Смольного 18 марта. В тексте предлагается заменить название «Туристкая» на «Богатырская». Кроме того, отказывается город и от второго названия станции «Зоопарк» – «Планерная». Одновременно постановление приводят в соответствие с изменившимися планами города по расположению новых станций. «Богатырская» планируется севернее пересечения Богатырского проспекта и Туристской улицы, а не Оптиков и Туристской, как ее предшественница.

Кроме того, «Шуваловский проспект» смещается с точки северо-западнее пересечения ул. Шаврова и пр. Авиаконструкторов на позицию северо-восточнее пересечения Комендантского и Шуваловского проспектов.

О том, что вестибюли проектируемых станций зеленой линии сдвигают в проекте, стало известно еще два года назад, затем появилась конкретика. В КРТИ отметили, что новое место «Шуваловского проспекта»/ «Зоопарка» было выбрано с учетом развития жилой застройки и потребностей жителей Приморского района в части транспортного обеспечения, здесь будет осуществляться переход на фиолетовую линию. Появиться новые станции должны в 2023-2025 годах.