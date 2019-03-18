Модель Иман Фадил, дававшую показания против Берлускони, могли отравить. В ее крови нашли кадмий и сурьму

В крови модели Иман Фадил, умершей 1 марта, обнаружена высокая концентрация кадмия и сурьмы. Как пишет 18 марта «Медуза» со ссылкой на итальянские СМИ, об этом заявил прокурор Милана Франческо Греко.

Он уточнил, что кадмия в крови модели оказалось больше нормы в семь раз, сурьмы — в три раза. Кроме того, по предварительной информации, в организме Фадил обнаружены радиоактивные элементы. Ее адвокаты заявили, что за несколько дней до смерти модель якобы говорила о том, что ее могут отравить.

Напомним, Иман Фадил была ключевым свидетелем обвинения против бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Она свидетельствовала против него по «делу Руби» – речь шла о том, что Берлускони якобы платил за секс несовершеннолетней танцовщице Кариме Рашид эль-Мару, известной как Руби. Именно по этому делу бывший премьер в 2013 году получил семилетний срок в тюрьме, однако затем приговор отменили. Сексуальную связь отрицали как Берлускони, так и сама Руби.