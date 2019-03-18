В Нидерландах задержали подозреваемого в стрельбе в трамвае. Погибли трое человек, пятеро были ранены

Мужчина, устроивший стрельбу в трамвае в центре Утрехта, задержан в этом же городе. Об этом 18 марта сообщили в местной полиции.

«Речь идет о человеке, данные и изображение которого ранее распространила полиция», – уточнили нидерландские силовики в своем твиттере. Напомним, ранее полиция опубликовала фото 37-летнего уроженца Турции Гёкмена Таныша.

По уточненной информации, в результате стрельбы погибли трое человек, еще пятеро пострадали. Отметим, в полиции изначально сообщили, что рассматривают версию теракта. При этом в СМИ появлялись и другие версии — по одной из них мужчина изначально стрелял в своего родственника из-за семейного конфликта, а затем переключился на пассажиров трамвая, которые пытались защитить пострадавшего.