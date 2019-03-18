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Город
18.03.2019 20:55
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Во время ремонта дома сотрудников Ботсада надвое раскололи мемориальную доску, установленную в память биолога Комарова

Во время капитального ремонта Дома штатных сотрудников сада на улице Профессора Попова неизвестные раскололи мемориальную доску, установленную 70 лет назад в честь советского академика, ботаника Владимира Комарова. Об этом «Фонтанке» 18 марта сообщила читательница Татьяна.

В октябре 2018 года жители дома заметили, что мемориальная доска стоит прислоненной к ограде Ботанического сада. Сегодня одна из обитательниц здания увидела, как рабочие несли расколотую доску, и сфотографировала ее.

житель дома Татьяна

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В проекте капитального ремонта здания, с которым ознакомились  жители дома, говорится, что «мемориальная мраморная доска сильно загрязнена. Утрат, сколов не обнаружено». В комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников «Фонтанке» рассказали, что пока не принимали работы по дому.

Судя по надписи на обратной стороне доски, посвященной Комарову, она могла быть выполнена из надгробного камня генерал-майора русской армии Александра Пешкова.

Ранее возмущение петербуржцев вызвало отсутствие на отремонтированной стене здания лепного элемента в виде грифона. В Фонде капремонта поясняли, что барельеф вернется на фасад, однако эксперты заподозрили нарушение технологического процесса. Устанавливать лепные элементы необходимо до шпатлевки и окраски стены, тогда как фасад дома сотрудников Ботсада уже сияет свежей краской. В 2017 году Фонд капремонта заключил контракт на обновление фасада с компанией «Реставратор». Работы пока не завершены.


© Фонтанка.Ру

Справка:

Здание по адресу улица профессора Попова, 2 литера Б является объектом культурного наследия федерального значения. Дом в стиле неоклиссицизма возвели в 1912-1914 годах по проекту архитектора Адама Дитриха. Мраморная мемориальная доска «Здесь жил и работал выдающийся русский ботаник, академик В. Л. Комаров. 1913–1945» работы скульпторов Велиховой С.Б. и Персидской Е. Н. была установлена на лицевом фасаде здания в 1949 году.

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