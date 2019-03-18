Александр Медведев о мате в зенитовском проекте: «Пьянящий воздух свободы сыграл с профессором Плейшнером злую шутку»

Авторы воскресного эфира проекта Z+, превратившего и без того скандальный всегда матч «Спартак» - «Зенит» в медиа-событие, возможно отправятся стричь траву на стадионе. Но сам проект будет жить, сказал журналистам президент «Зенита» Александр Медведев.

Александр Медведев, фото - Анатолий Жданов/Коммерсантъ

– Как вообще такая программа появилась на свет?

– Тут я ничего нового не добавлю. Цель понятна — использование современных коммуникационных инструментов, чтобы расширять и углублять нашу аудиторию.

– Когда утверждался сценарий программы, никаких вопросов не возникло?

– Хотите сказать, была ли там ненормативная лексика?

– Предусматривал ли это сценарий, да?

– Красным цветом выделено: «идет матерная вставка»? Как вы себе это представляете?

– То есть все это был экспромт гостей и ведущего?

– Есть такой фильм «17 мгновений весны», где есть знаменитая фраза: «Пьянящий воздух свободы сыграл с профессором Плейшнером злую шутку». Если давать общую характеристику нашей ситуации, эта фраза может быть применена к этой ситуации. Для участников этой злой шутки в клубе много инфраструктуры, например, траву надо стричь регулярно. Так что у нас есть, чем занять участников, которые оказались опьянены воздухом свободы.

– Ваши личные ощущения, когда вы посмотрели выпуск? Вы посмеялись или вас все-таки задело что-то?

– Это длинный выпуск. В нем много эпизодов. Что касается Шнура, то ни для кого не стало сюрпризом его поведение. Еще генерал Лебедь говорил, что мы матом не ругаемся, мы на нем разговариваем. Проблемы русского языка ненормативной лексикой не ограничиваются. Меня гораздо больше беспокоит распространение англицизмов, которые не менее отвратительны, чем использование мата без повода. Например, такие слова как «шопинг», «портфолио», «пазл», «баттл» настолько заполонили наше пространство, что на это мало кто обращает внимание. По-моему засилье иностранных слов должно настораживать в первую очередь. Дискуссия о могучем русском языке займет ни один час и даже день. Если провести на каждом тест на детекторе лжи и спросить, ругались ли вы когда-нибудь матом, результат такого теста будет всем очевиден.

- Так вы считаете допустимым мат или нет?

– Есть правила поведения за столом и нарушать их нежелательно. Если мы вернемся к теме баттлов, то посмотрите на баттлы рэперов, которые собрали в разы больше аудиторию, чем наш баттл Москвы и Петербурга. Почему-то там использование такой лексики не вызывало ни у кого вопросов. Ведь с самого начала было заявлено, что это такой экспериментальный выпуск. Это как в кулинарии, если даже самое вкусное блюдо пересолить или переперчить, его вкус никто не почувствует. То, что элементы этого меню были пересолены и переперчены, это очевидно.

Первый блин всегда комом, говорят. Но я бы такой приговор не стал бы выносить. Может, блин подгорел кое-где или наоборот не пропекся. Вы говорите про негативные отзывы, но, если быть объективным, было много и хороших отзывов.

– Почему вообще были привлечены сторонние силы, если у «Зенита» один из лучших каналов на YouTube в России среди футбольных клубов?

– Внутренняя кухня не повод для сегодняшнего обсуждения. Прошел только один выпуск и то, что 31 марта будет следующий выпуск, в этом не должно быть сомнений.

– То есть программа продолжит выходить?

– Я не вижу повода, чтобы ее закрыть. Да, и по содержанию и по участникам команда будет развиваться.

- В программе еще помимо мата была такая шутка от молодого человека (комик Антон Борисов – ред.), который ел в эфире сырое мясо, про убийство албанцев. Такие шутки, может, надо как-то фильтровать или согласовывать?

– Вот Погребняк, наш известный футболист… Высказывает свое мнение о легионерах, зачем нам нужны темнокожие в сборной России. Я считаю, что он не прав, мягко сказано. Похоже, он понесет наказание в соответствии с регламентами. Но ведь со свечкой не будешь стоять рядом с каждым. Либо надо отказываться от прямого эфира и делать только в записи или с задержкой. Но тогда будут говорить, что мы душим свободу. Это очень сложный вопрос.

– Погребняк портит личную репутацию. В вашем случае пострадала репутация целого клуба.

– Мы анализируем все компоненты первого выпуска. Наша цель не наказать кого-то, а решить, как двигаться дальше. Потому что формат получил большой интерес. Программа удерживала интерес сотен тысяч зрителей на протяжении двух часов до матча, во время матча и после тоже. Значит такой формат в принципе востребован. А как избежать того, что мы так долго обсуждаем, это задача творческого коллектива.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»