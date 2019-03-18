«З глузду з'їхав, чи що?» Путин перешел на украинский, беседуя с общественностью Крыма

Президент России Владимир Путин заявил, что при нынешнем украинском руководстве шансов на примирение между государствами немного. Об этом он говорил 18 марта на встрече с общественностью Крыма и Севастополя в Симферополе. Действия киевских властей вызывают у Путина оторопь, подчеркнул он.

«Иногда просто хочется спросить по-украински: «З глузду з'їхав, чи що?» — «С ума сошел что ли?», — сказал президент России.

По мнению Путина, украинский и русский народы никогда не ссорились. В России украинцы являются «третьей этногруппой».

«Я уверен на 100% — украинцы не чувствуют в России какую-то ущемленность, ни в чем абсолютно, в том числе и в Крыму. Непонимание только с руководством сегодняшней Украины, с которыми вряд ли можно сварить кашу и добиться какого-то позитивного результата наших отношений», — пояснил Владимир Путин.

Напомним, президент России отметил пятую годовщину воссоединения с Крымом на полуострове — он дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС, посетил мемориальный комплекс «Малахов курган», провел встречу с общественниками Крыма и Севастополя, на которой шутил про евреев.