Polo на высокой скорости «вошёл» в «ПАЗ». После смертельного ДТП в Ленобласти в больнице остаётся один пострадавший

После смертельной аварии с автобусом в Кировском районе Ленобласти в больнице остаётся один пострадавший. Об этом сообщается в группе «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» 18 марта.

Травмы получила пассажирка «ПАЗа», в момент аварии она стояла в салоне транспортного средства.

На 14-м километре автодороги Кириши – Будогощь 18 марта Volkswagen Polo на высокой скорости «вошёл» в автобус «ПАЗ». В результате 31-летний водитель легковушки скончался от полученных травм. Изначально сообщалось о троих пострадавших пассажирах общественного транспорта, однако госпитализация потребовалась только одному человеку.

Это третье серьёзное ДТП с автобусом в Ленинградской области за месяц. Предыдущие две аварии произошли в Волховском районе Ленобласти. 6 марта на трассе «Кола» водитель Renault Logan не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом Higer. Погибла пассажирка «Рено», 14 человек были травмированы.

9 марта на дороге Вологда – Новая Ладога водитель автобуса потерял управление из-за сильного ветра, выскочил на встречку и врезался в большегруз. Пострадали три пассажирки автобуса.