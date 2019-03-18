Глава чеченского «Мемориала» получил четыре года по делу о хранении наркотиков. Приговор зачитывали девять часов

Шалинский городской суд Чечни признал главу чеченского «Мемориала» Оюба Титиева виновным по делу о хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Как передает 18 марта «Медуза» со ссылкой на «Интерфакс», Титиева приговорили к четырем годам колонии-поселения.

На зачитывание приговора у судьи Мадины Зайнетдиновой ушло девять часов. Напомним, Титиева задержали 9 января 2018 года, под передним сиденьем его машины нашли сверток с 200 г растительного наркотика. Сам правозащитник уверял, что запретное ему подбросили.

Ранее различные правозащитные организации говорили о том, что дело Титиева является политическим. Адвокат главы чеченского «Мемориала» уверял, что преследование связано с главой парламента Чечни Магомедом Даудовым (в СМИ его называют Лордом и правой рукой Кадырова). Он в декабре 2017 года обвинил местных правозащитников в блокировке аккаунта Рамзана Кадырова в Instagram.