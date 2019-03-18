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Хайп лет на 15. Финансового аналитика из Петербурга судят за продажу «Россельхозбанку» молчания о Патрушеве

Владимир Шевченко хотел громить банки на федеральном уровне и сумел впечатлить. Безмолвие на FinNews, по его словам, стоило денег. «Россельхозбанк» будто бы тоже захотел купить тишину, а потом толкнул главреда за решётку.

Хайп лет на 15. Финансового аналитика из Петербурга судят за продажу «Россельхозбанку» молчания о Патрушеве

Олег Харсеев/Коммерсантъ

Василеостровский районный суд 18 марта начал слушать дело о вымогательстве 1,2 млн рублей, потерпевшим по которому проходит банк из первой десятки. Следствие считает, что петербуржец Владимир Шевченко серией публикаций на своём сайте FinNews загонял АО «Россельхозбанк» в ловушку и вынуждал либо платить, либо и дальше читать про себя плохое. Предприниматель настаивает, что с шантажом перепутали контракт, который он успел поставить на поток. Другие клиенты преступного не заметили, но им молчание обходилось дешевле. А началось всё с погони за хайпом, говорит адвокат Шевченко.

«Являясь гендиректором сайта ООО «Финньюс», Шевченко с целью создания условий для дальнейшего шантажа с начала 2018 года разместил и обеспечил распространение негативной информации», – зачитал обвинительное прокурор.

Тень на репутацию «Россельхозбанка» и тогда ещё председателя, а сейчас министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева падала такая, что впечатлённому руководству организации пришлось пойти на сделку. В противном случае Шевченко якобы обещал запустить новую серию разгромных статей.
 
Подсудимый тем временем обустраивался в клетке и выгружал из захваченной сумки документы, ингалятор, чай. Защита попыталась было добиться для него больше свободы хотя бы на время заседания, но не преуспела.

«Он даже не в аквариуме, а в клетке, хотя вменяют ненасильственное преступление. Это заранее делает его преступником в глазах общественности. Просим разрешить сидеть в зале», – начал адвокат Александр Мелешко и получил в ответ предсказуемое «отклонить».

Владимиру Шевченко 50 лет. Как писала «Фонтанка», в 2016 году был приговорён к штрафу в 200 тысяч за разжигание ненависти и вражды во «ВКонтакте». Живёт в квартире на Кораблестроителей, водит «ВАЗ». Есть жена, трое детей и портал новостей о банках, зарегистрированный в 2002 году. Как рассказал отец подсудимого Василий, сначала читать было не особо интересно, а потом затянуло. Поддержать сына он приехал из Владимирской области. Представителям потерпевшего банка также пришлось ехать, но уже из Москвы.

По версии следствия, именно через сотрудницу головного офиса Шевченко передавал свои требования в марте прошлого года. Откомандированная из столицы Мария Бетехтина встречалась с главредом в ресторане «Марчеллис» на Васильевском острове 5 и 6 числа и условия договора с FinNews обсуждала, вооружившись диктофоном. Из этих записей и выросло уголовное дело о вымогательстве в особо крупном размере. Максимальная санкция – 15 лет лишения свободы.

Обвинение настаивает, что Шевченко хотел сначала полмиллиона – по 50 тысяч в месяц, начиная с марта и до конца года, – а потом увеличил таксу в 1,2 млн рублей, согласившись предоставить рассрочку на два года, но только если сразу получит 600 тысяч.

«Это был коммерческий договор между двумя юридическими лицами», – обратился к суду Шевченко и методично зачитал с рукописного листа всё, чего не хватило в деле. В основном – конкретики, без которой, по его мнению, предъявлять обвинительное заключение нельзя.

Прокурор в ответ только приподнял бровь и сжал УПК в мягкой обложке. Обвинение считает, что контракт являлся ширмой для преступления и исполнять его фигурант не собирался.

«Если вы пришли в салон, обсудили смартфон, продавца, купили его, то, вернувшись домой, вы же не броситесь заявлять о преступлении?» – провел аналогию подсудимый и попросил процитировать слова, которыми он якобы требует денег, а то как бы до руководства от Бетехтиной не дошла искажённая информация.

Защита предложила искать правду всё в тех же аудиозаписях, которые исправно делала Бетехтина: «Он ведь так и говорит, что хотел хайпануть. Пусть неэтично, но не преступно». Суд согласился прослушать аудио, но позже — в следующих заседаниях. Адвокату же не терпелось, еще накауне, 17 марта, он выложил три дорожки в своем Facebook. На них, как он утверждает, зафиксировано до звука кофейных чашек, о чем говорят Бетехтина и Шевченко.

Под пиццу и кофе похожий на Шевченко голос рассказывает, как поначалу переживал, когда кого-то расстраивал, а потом стал «жечь напалмом по площадям так, чтобы вздрогнули», в какой-то момент даже стал получать удовлетворение от того, что «хайп поймал». Впрочем, смягчить его можно: про клиентов либо хорошо, либо ничего. Для этого нужно заключить договор. Собеседница аккуратно интересуется, как быть с прошлыми некомплементартными публикациями, и получила ответ, что нерешаемых задач нет.

«Россельхозбанку» он назначает «абонентскую плату» в 50 тысяч в месяц. С предыдущего клиента брал 30 тысяч, но там и рейтинг ниже и расценки за год изменились. В обмен – релизы, табу на негативное вплоть до полного молчания, хотя может и хорошее писать, потому что «пиарщик в душе». Цель его, впрочем, – стать независимым экспертом, к которому бы обращались за комментариями.

Во вторую встречу собеседница заявляет, что «условия рассмотрели положительно», осталось уладить частности. Например, во избежание роста расценок заключить договор не до конца года, а, например, на 24 месяца, заморозив абонентку. Перспектива получить 1,2 млн с первым платежом в 600 тысяч делает Шевченко сговорчивее, и он соглашается «убить» не только материал, в котором называет Патрушева «неучем», но и остальные волнующие нового клиента статьи.

По версии следствия, первый оговоренный платёж Шевченко получил 13 марта. Через два дня было возбуждено уголовное дело, на время расследования предпринимателя определили в следственный изолятор. Там он отметил юбилей, на следующей неделе отпразднует 51-летие. За год его изоляции на FinNews не появилось ни одной новости. Возмутившая «Россельхозбанк» публикация, в которой проблемы банка связывают с пробелами в образовании председателя, осталась. Следующее заседание по делу пройдет в Василеостровском суде 2 апреля.

Татьяна Ципуштанова,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

Справка:

Акционерное общество «Россельхозбанк» создано в 2000 году, 100% акций находятся в государственной собственности. РСХБ специализируется на финансировании предприятий агропромышленного комплекса, крупнейшим источником пассивов являются средства клиентов. Должность председателя правления РСХБ с 2010 года занимал Дмитрий Патрушев, в мае прошлого года возглавивший министерство сельского хозяйства РФ. По данным «Интерфакс-ЦЭА», в 1 квартале 2018 года РСХБ был четвертым по активам среди российских банков.

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