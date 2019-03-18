Похороны певицы Юлии Началовой откладываются. На Троекуровском кладбище образовалась очередь

Певицу Юлию Началову не смогли похоронить в запланированный день 19 марта. Прощание с ней отложено на два дня из-за чрезвычайной востребованности Троекуровского кладбища.

Финальной датой похорон певицы ее директор Оксана Мостовлюк назвала 21 марта. Церемония переносилась дважды. Сегодня администрация Троекуровского кладбища была занята прощанием и похоронами Игоря Малашенко – медиаменеджера и мужа Божены Рынска. Было немало именитых гостей. Мероприятие планировали заранее, Малашенко умер в Испании в конце февраля.

Также покой на Троекуровском кладбище может обрести бывший муж Лолиты Милявской Арнольд Спиваковский, умерший за несколько дней до Началовой. Его похороны запланированы на 20 марта. Предание певицы земле пришлось еще раз отложить — на 21-е число.

Юлия Началова скончалась в 38 лет от заражения крови.