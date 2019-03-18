«Метрострой» может начинать. Смольный отменил авансовые границы и смягчил временные

Городские власти узаконили для «Метростроя» порядок финансирования по трем линиям подземки. На Фрунзенский радиус докинут 2 млрд, а «Горный институт» отодвинут на лето 2022 года.

Илья Выдревич/Интерпресс

Недолгое правление Эдуарда Батанова Петербургом оказалось эпохальным. Временный губернатор вместо временно исполняющего обязанности Александра Беглова подписал четыре постановления правительства. Три документа меняют правила и масштабы авансирования и устанавливают новые сроки завершения строительства фиолетовой, оранжевой и коричневой линий метро; четвертый – перераспределяет финансирование адресной инвестиционной программы на 2019 год. Теперь можно утверждать наверняка – «Метрострою» дали еще один шанс, и не только словом, но и делом. До возобновления стройки остались последние формальности.

Продолжению Фрунзенского радиуса, то есть станциям метро «Шушары», «Проспект Славы» и «Дунайская» постановление установило новый дедлайн — сдать объекты до 31 августа 2019 года. Документ, который 14 марта во время командировки врио Беглова подписал врио Батанов, дает «Метрострою» также возможность получать предоплату без подтверждения работ по предыдущему авансу. По Красносельско-Калининскому и Лахтинско-Правобережному направлениям финансовые потоки распределены еще интереснее: Смольный снял десятипроцентное ограничение аванса от суммы контракта. То есть в теории компания задатком сможет получить все деньги, которые закладываются в годовой бюджет по этим линиям.

После перетасовки средств стали понятны и приоритеты, они не удивляют. Раньше предполагалось, что на коричневую и оранжевую линии в 2019 году пустят по 6,4 млрд рублей. Теперь выходит, что перегон «Юго-Западная» – «Путиловская» получит 4,4 млрд, «Спасская» – «Горный институт» – 5,7 млрд. «Вода только для раненых и пулеметов», – решили в Смольном, и перекинули два миллиарда самому долгожданному Фрунзенскому радиусу, который потолстел до 5,2 млрд.

Сценарий финансирования уже есть: сам «Метрострой» устами главного инженера сообщил, что ждет авансом 500 млн рублей для Фрунзенского радиуса, 2 млрд рублей для двух «оранжевых» станций и 2,7 млрд рублей для двух «коричневых». Стоит заметить, что у компании уже был опыт стопроцентного авансирования на строительстве «Газпром Арены», суды с многомиллиардными исками продолжаются до сих пор.

Постановление также дало новый срок для оранжевой линии – вместо упущенной осени 2019 года участок от «Спасской» до «Горного института» нужно сдать до 31 мая 2022 года. А вот коричневой линии, где отставание от графика превысило год, пока нового дедлайна не назначили. Собеседники «Фонтанки» связывают это с тем, что обозначенный действующим соглашением срок еще далеко – 30 июня 2022 года.

Фактически, Смольному осталось сделать два последних шага – заключить с компанией дополнительные соглашения, ради которых и делались постановления, и перевести деньги. В «Метрострое», судя по официальным комментариям, еще не поверили в то, что свет в конце тоннеля им не мерещится. «Первоочередной задачей является перевод средств для выплаты заработной платы сотрудникам подрядных организаций. С поставщиками, ожидающими окончательного расчета за оборудование/материалы/услуги, проведены переговоры, составлен реестр и график платежей. Это позволит при поступлении средств на счета ОАО «Метрострой» в первую очередь проводить платежи для выплаты зарплаты. Поступление аванса значительно ускорит все процессы и позволит наладить нормальный производственный процесс», – сообщили «Фонтанке» в компании.

В «Метрострое» также подтвердили, что смогли решить проблему с банковской гарантией, которая еще осенью не позволила компании получить 3,2 млрд рублей аванса на строительство Фрунзенского радиуса. Правда, в начале марта пришлось отдать в залог Газпромбанку все имущественные права по контракту на строительство 3 станций фиолетовой линии.

По информации нашего издания, работа над допсоглашениями уже ведется, и они будут подписаны в ближайшее время. Среди всех причастных – рабочих, менеджеров компании, чиновников – уже циркулируют слухи, что производственный цикл начнется до конца марта. Зарплату, за которой метростроители не единожды ходили к зданию Смольного, ждут к концу этой недели.

При этом далеко не все чиновники оптимистично смотрят на такой поворот событий: и финансовые, и производственные планы, представленные «Метростроем», так и не удовлетворили государственных служащих своим качеством. Тот факт, что налоговая прямым текстом в суде рассказала о том, как деньги с госконтрактов «Метростроя» разными схемами оказываются в банке, принадлежащем его директору Николаю Александрову, тоже смущает многих. Однако решение высшей инстанции городской власти нужно выполнять, даже несмотря на сомнения.

«Самый главный сигнал в этом жесте властей в том, что руководство города заинтересовано в реализации метростроения в Петербурге. В данном случае правительство ведет себя по-хозяйски, проявив политическую волю. Да, еще остались некоторые шероховатости, но они устраняются. Все, что мы до этого слышали: «Давайте этих выгоним, а каких-то других заведем». Сейчас мы видим грамотный хозяйственный подход и самое главное – конкретные действия», – оценил действия Смольного руководитель ассоциации «Дормост» Кирилл Иванов.

При этом никто не забыл кризис осени 2018 года, когда «Метрострой» утверждал, что город намеренно затягивает приемку, а власть, в свою очередь, заявляла, что принимать толком нечего. На вопрос о возможном повторении этого сценария эксперт отвечает, что такого не ожидает. «Могут возникать какие-то небольшие противоречия, но, думаю, что таких проблем, как раньше, не будет. Когда, например, господин Албин утверждал, что на сданных станциях есть работы с браком на 700 млн рублей. Это же кубометры денег, такого в стройке не бывает и быть не может, потому что любой брак попросту не позволит вести работы дальше, так как всё взаимосвязано», – подытожил Кирилл Иванов.

Михаил Грачев,

«Фонтанка.ру»