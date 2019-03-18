Принуждение к любви. «Петроэлектросбыт» получил информационный привет от брошенного подрядчика

«Петроэлектросбыту» и Фонду капремонта рассказали о жалобах на заблудившиеся квитанции. Там проблем не видят, разгадка может скрываться в глубинах госзаказа.

Светлана Холявчук/Интерпресс

Информация о задержках при доставке квитанций гражданам появилась на сайте издания «Мойка 78» в понедельник 18 марта. В материале противопоставляются благостная ситуация в ГУП ТЭК, которое начало доставлять платежные документы собственными силами, – и в паре «Петроэлектросбыт» (ПЭС) – Фонд капстроительства (ФКР), чьих квитанций граждане якобы все чаще не могут дождаться в срок. Сообщается, что корреспонденты провели опрос и сформировали список проблемных адресов.

«Петроэлектросбыт» при всех к нему вопросах раньше в безалаберности при сборе платежей замечен не был. Компания с кнутом в одной руке и пряником в другой не оставляет потребителей своеобразной «заботой», постоянно напоминая им, что как раз электричество, в отличие от газа, отключать за неуплату можно. Эти веселые новости иногда приурочивают, например, к праздникам, как бы спрашивая, готовы ли петербуржцы встречать Новый год при свечах. Есть и другие новеллы, вроде серебряной подвески в обмен на погашение долга или уведомлений в виде десятков тысяч SMS-сообщений. Если присмотреться к новостной ленте, то «Петроэлектросбыт» по большей части холодно отчитывается, кому он готов вырубить свет, кому уже вырубил — и кто все же погасил задолженность, чтобы не вырубили.

Подрядчиков на печать и доставку квитанций для себя и для Фонда капремонта ищет именно «Петроэлектросбыт», такое соглашение заключено между организациями уже довольно давно. «Фонтанка» решила выяснить, куда пропал былой капиталистический «оскал» предприятия. По данным издания, ФКР и ПЭС было предложено проанализировать порядка 180 адресов. В «Петроэлектросбыте» пояснили, что количество жалоб на несвоевременную доставку квитанций по итогам месяца не выросло, обычно речь идет о нескольких десятках адресов. Фонд подошел к списку по-деловому и уже к вечеру опубликовал разъяснение. Если коротко — по большей части журналисты вообще ошиблись с адресатом, квитанции ФКР разлетаются из представленного перечня лишь по 52 адресам.

«8 адресов отсутствуют в программе капремонта, следовательно, у Фонда нет оснований для рассылки платежных документов, – загибают пальцы чиновники. – По 31 адресу у жителей сформированы спецсчета, и, следовательно, Фонд и «Петроэлектросбыт» не имеют отношения к рассылке. По 91 адресу квитанции на оплату взносов не рассылаются отдельно, строка на капремонт включена в общую «розовую квитанцию» ГУП ВЦКП. Отметим, что в автоматизированной системе управления Фонда имеются сведения, подтверждающие своевременную оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества собственниками помещений в вышеуказанных многоквартирных домах». Тем не менее была проведена служебная проверка, «в ходе которой установлено, что доставка квитанций на уплату взносов за капитальный ремонт, осуществляется в сроки, установленные договором о сотрудничестве компаний».

В пресс-службе ВЦКП, повелителя розовых квитанций, на вопрос «Фонтанки» сообщили, что в центре проблем с доставкой вообще нет и до 10 числа каждого месяца их развозят в пункты распределения: это могут быть крупные управляющие организации либо районные жилищные агентства.

Поверхностное изучение сайта госзакупок позволяет объяснить возможное внимание коллег к доставке квитанций. Город делят на части и объявляют соответствующие конкурсы по двум лотам: округляя, можно сказать, что в первой, большей территориальной зоне значатся «центральные» районы, во второй — пригородные. Образовались и традиционные победители: в течение нескольких лет «окраинный» лот часто доставался «Почте России». Согласно СПАРК, объем ее контрактов с ПЭС в 2015 году составил 34 млн рублей, в 2016 году — 26 млн, в 2018 — 18 млн. Основная часть работы так же стабильно находила исполнителя в лице ИД «Экстра-Балт»: 174 млн рублей в 2015 году, 91 млн — в 2016-м. Очень удачным оказался и 2018 год, на который компания получила два контракта общей стоимостью почти 150 млн рублей.

На этом история успеха прервалась. В конце 2018 года «Петроэлектросбыт» снова объявил два конкурса. ИД «Экстра-Балт» на первый взгляд в соискателях не просматривается, однако главный конкурент «Почты России» ООО «АДК» обозначается в протоколах как лидер коллективного участника. Так называют группу компаний, которые заявляются на конкурс одной командой. В этот «коллектив» и входил многолетний победитель. В итоге «Почта России» радикально «упала» по цене и в феврале подписала контракт по основному лоту на 131 млн рублей при стартовой стоимости в 169 млн. Вторая территориальная зона подешевела с 30 млн до 20 млн рублей и тоже ушла почтальонам, которые будут оказывать услуги ПЭС до конца года. Рынок есть рынок, все разошлись по своим делам, но подобное расследование на «Мойке 78» было предопределено. Портал принадлежит Олегу Третьякову, управляющему партнеру «Экстра-Балт».

В «Петроэлектросбыт» предпочли не отвечать на вопрос корреспондента, связывают ли они результаты последних конкурсов и появление нынешнего расследования. Только отметили, что довольны работой по доставке квитанций как предыдущего подрядчика, так и нового.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»