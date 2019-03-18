ФАС назвала челябинского губернатора участником антиконкурентного сговора. Он не испугался

Признаки неконкурентного сговора губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, регионального министерства дорожного хозяйства и компании «Южуралмост» установила Федеральная антимонопольная служба.

Как сообщается на сайте ведомства 18 марта, с 2014-го по 2018 год более 90% госконтрактов на строительство дорог в регионе выиграла компания «Южуралмост». Предприятие стало монополистом в своей сфере.

Также ФАС установлено ещё одно антиконкурентное соглашение «Южуралмоста» с заказчиком торгов на выполнение ремонта автомобильных дорог – региональным министерством дорожного хозяйства. Специалисты выявили 10 аукционов на общую сумму почти 2,4 млрд рублей, в которых было реализовано это соглашение. Победителем торгов становился «Южуралмост», при этом снижение цены контрактов составило не более 1,5%.

Информацию о данных соглашениях ведомство собирается передать в МВД и Генпрокуратуру.

Правительство Челябинской области намерено оспорить решение ФАС в арбитражном суде Москвы, пишет Znak.сom со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«Дорожные споры с ФАС продолжаются не первый год, накоплена достаточная практика, есть прецеденты, когда нами были выиграны несколько дел во всех инстанциях, включая Верховный суд. Все претензии ФАС были разбиты полностью. Мы будем придерживаться этой стратегии и доказывать в судебном порядке свою правоту. Практика показывает, что это реально», – отметили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Добавим, ранее миндортранс Челябинской области действительно неоднократно выигрывал суды у ФАС России.