По делу Нота-банка в колонию отправятся руководство финансового учреждения и гадалка Нонна. Их связывали с полковником-миллиардером Захарченко

Останкинский суд Москвы признал виновными в хищении более двух миллиардов рублей бывших руководителей Нота-банка Дмитрия и Вадима Ерохиных, а также гадалку Нонну Михай. Об этом 18 марта пишет «Медуза» со ссылкой на «Интерфакс».

Дмитрий Ерохин отправится в колонию общего режима на 8,5 лет. Вадим получил шесть лет заключения, а гадалка Нонна Михай – 3,5 года лишения свободы. Как признал суд, они обманом похитили средства как самого Нота-банка, так и ПАО «Мостотрест» – всего на 2 млрд рублей.

Напомним, ранее это дело связывали с полковником МВД Дмитрием Захарченко – он якобы предупреждал руководство банка о проверках. Кроме того, в СМИ появлялась информация о том, что он пользовался услугами гадалки Нонны. Адвоката Абубакара Манаева (защищал членов «банды ГТА») в сентябре прошлого года признали виновным в попытке похитить у Нонны Михай 10 млн рублей. Якобы он требовал эту сумму у гадалки за то, что ей дадут по делу Нота-банка условный срок. Адвокат получил три года колонии.