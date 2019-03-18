«У евреев проблемы с финансами. Только в Крыму это возможно». Путин посетил полуостров к пятилетию воссоединения с Россией

Президент России Владимир Путин провел пятую годовщину воссоединения Крыма с Россией на полуострове. Об этом 18 марта сообщили в пресс-службе Кремля.

Начал свой визит Путин с того, что дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС, а также подстанции «Порт» в Тамани. Президент подчеркнул, что их запуск решает все проблемы с электроэнергией в Крыму, а в перспективе ее можно будет поставлять и в соседние регионы.

Президент также посетил мемориальный комплекс «Малахов курган», где возложил цветы к памятнику вице-адмиралу Владимиру Корнилову. После этого Путин встретился с общественностью Крыма и Севастополя. На этой встрече он сообщил, что пригласил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на открытие соборной мечети на полуострове.

После этого раввин Севастополя Биньямин Вольф напомнил, что в Крыму строится и синагога — на месте расстрела евреев в 1941 году. На открытие этого культового здания Путин пообещал пригласить премьер-министра Израился Биньямина Нетаньяху. Далее между президентом и раввином произошел любопытный диалог.

Б. Вольф: – Я думаю, что мы до конца года можем закончить строительство синагоги, но сейчас есть задержка из-за финансовых вопросов. Я надеюсь, что они будут решаться.



В. Путин: – У евреев проблемы с финансами. Только в Крыму это возможно. Тода раба («спасибо большое» — перевод с иврита. – Прим. ред.).

Путин: "У евреев проблемы с финансами!Только в Крыму это возможно" pic.twitter.com/IgTrW8Ilhj — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 18 марта 2019 г.

Отметим, соборную мечеть Крыма собираются открыть уже 21 апреля этого года. Объект обошелся примерно в 3,5 млрд рублей. Когда будет достроена синагога на полуострове и во сколько она обойдется, пока не сообщалось.