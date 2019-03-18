Промышленности предрекают прорыв. Ученые научились сращивать металл и стекло

Исследователи университета Heroit-Watt в Эдинбурге, Шотландия, нашли способ соединять стекло и металл сваркой. Это может в корне изменить автомобильную промышленность, поскольку, по большому счету, кузов любого автомобиля состоит из металла и стекла.

Группа ученых под руководством профессора Хэнда из Института фотоники и квантовых исследований университета Heriot-Watt смогла соединить стекло с металлом при помощи ультракоротких лазерных импульсов. Об этом 18 марта сообщает Jalopnik, ссылаясь на короткую публикацию на сайте университета.

Суть новой технологии — использование ультракоротких вспышек лазера, длинной несколько пикосекунд (пико это 10 в минус 12 степени). Опыты проводились как с кремнеземом (Si02, основное сырье для производства стекла), так и с самим стеклом, а в качестве металла использовался алюминий. Соединение со стеклом получалось весьма прочное, выдерживающее диапазон температур от минус 50 до плюс 90, а кремнезем такого перепада не выдерживал.

По мнению Jalopnik, если это действительно так, и если технологию удастся довести до промышленных масштабов, то она может очень сильно изменить автомобильную промышленность. Практически все средства транспорта, включая автомобили, самолеты и морские суда, построены из металла и стекла. Даже космические корабли имеют иллюминаторы. Соединение одного с другим всегда было проблемой, особенно в тех случаях, когда необходимо обеспечивать герметичность.

Теперь же новая технология может вызвать к жизни совершенно новые конструкторские решения.