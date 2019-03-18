Под Петербургом две женщины угодили под машины: одна на «зебре», другая – у остановки

Серьезные ДТП с пешеходами произошли днем 18 марта во Всеволожском и Кировском районах Ленинградской области. Оба закончились тяжелыми травмами.

Как рассказали «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 13:30 во Всеволожском районе, на 32-м километре автодороги Парголово — Огоньки (Выборгское шоссе), 45-летний мужчина на автомобиле Volkswagen Polo сбил 18-летнюю девушку. ДТП произошло вне зоны пешеходного перехода.

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Ленинградская область» уточняют, что девушку сбили на Выборгском шоссе совсем рядом с автобусной остановкой.

Вторая авария случилась на 55-м километре трассы Петербург – Кировск. По данным ГИБДД, в 14:50 57-летний водитель автомобиля Renault Megane на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 66-летнюю женщину.

Обе потерпевшие были госпитализированы в тяжелом состоянии.