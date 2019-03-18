Дело о халатности директора петербургского детдома дошло до суда. В учреждении практиковали сексуальное общение с мальчиками

Уголовное дело бывшего директора детского дома на улице Ивана Черных зарегистрировал Кировский районный суд Петербурга. Экс-руководителя Наталью Фёдорову обвиняют в халатности, рассказали в объединённой пресс-службе судов Северной столицы 18 марта.

По версии следствия, с 2007 года по 18 марта 2017-го к Фёдоровой поступали жалобы о принуждениях к сексуальной жизни воспитанников детдома. Однако руководитель не воспринимала слова всерьёз и не обратилась в правоохранительные органы.

Следователи полагают, что в детдоме № 10 на улице Ивана Черных в течение 15 лет насиловали мальчиков. Фигурантами уголовного дела стали бывший директор школы № 565 Кировского района (а к моменту задержания — методист) Станислав Виноградов, бывший замдиректора детского дома № 10 Михаил Елин (ставший потом старшим воспитателем), бывшие подопечные этих педагогов Павел Прикащиков, Кирилл Покалюк и Андрей Соловьев. Им вменяют одну статью — о насильственных действиях сексуального характера (132 УК РФ). Привлекли к ответственности и фотографа Александра Брыкова. Ему кроме насилия вменяют изготовление и распространение порнографии.

«Фонтанка» рассказывала об этом резонансном деле в материале «Дело пахнет воспитателями сирот».