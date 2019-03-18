Журналисты раскрыли Трампа. Он боится беспилотных авто и «слишком сложных» самолетов

Президент США Дональд Трамп с недоверием относится к автономным транспортным средствам и не хочет, чтобы его возил компьютер.

Более того, Трамп считает беспилотники угрозой обществу, пишет 18 марта Axios. По утверждению издания, Трамп в частном порядке заявил, что появление автономных транспортных средств – это «сумасшествие», и что он никогда не позволил бы компьютеру возить людей.

В разговорах на борту президентского самолета Air Force One и в Белом доме Трамп не раз упоминал случаи, когда беспилотные автомобили выходили из-под контроля и врезались в стены. Вряд ли автономные транспортные средства вообще имеют смысл, считает глава США. Эти его заявления изданию Axios цитировали четыре независимых источника в окружении президента.

В начале 2017 года на встрече в Белом Доме с руководителями американского бизнеса между Трампом и главой Tesla Илоном Маском даже произошла легкая перепалка. По словам свидетеля, присутствовавшего на встрече, когда Маск попробовал рассказать о преимуществах автопилота Tesla, Трамп довольно резко оборвал его, заявив, что предпочитает традиционные автомобили.

Трамп далеко не одинок в боязни роботизированного транспорта. Согласно опросам Американской автомобильной ассоциации, 71 процент граждан США боится ездить на беспилотных автомобилях. Однако именно президент может если не остановить, то сильно затруднить развитие автономного транспорта в стране.

Дело в том, что даже в США до сих пор нет законодательства, регулирующего такой транспорт на государственном уровне. Все законодательные акты, согласно которым в некоторых штатах разрешены испытания и эксплуатация беспилотных автомобилей, принимают местные власти. Но необходимость принимать какие-то законы уже на общегосударственном уровне назревает, и вот тут позиция президента США может оказаться препятствием.

Кадр из видео в YouTube

При этом сотрудники нынешней администрации, в частности министр транспорта Элейн Чао, наоборот всячески продвигают технические инновации, в том числе развитие автономного и полу-автономного транспорта и транспортных систем. В прошлый вторник Чао объявила о проекте создания нового регулирующего органа, который ускорит внедрение передовых транспортных технологий, таких как hyperloop или беспилотные автомобили. Затем в пятницу Национальная администрация безопасности дорожного движения заявила, что собирается изучить отношение общественности к беспрецедентной идее: должны ли быть изменены технические требования к автомобилям, действовавшие десятилетиями, с тем чтобы разрешить машины без рулевого колеса, педалей или переключателей передач?

Не только автомобили вызывают опасения у нынешнего президента США. По словам тех же источников Axios, обсуждая недавнее крушение самолета Boeing 737 MAX в Египте, Трамп заявил, что сейчас самолеты стали «слишком сложными».