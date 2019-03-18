Живые симки в ваших смартфонах заменят цифровыми. Сим-карты уходят в прошлое

К концу этого года Россия может начать использовать «виртуальные» сим-карты в сотовых телефонах. Абонентам это, в кои-то веки, сулит только плюсы. Хотя без «закручивания гаек» никуда и здесь.

Евгений Павленко/Коммерсантъ

Минкомсвязи РФ к концу 2019 года разрабатывает нормативную базу для внедрения eSim в России. Об этом со ссылкой на замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олега Иванова сообщила газета «Ведомости». Технология eSim дает возможность не использовать физические пластиковые сим-карты в мобильном устройстве. Вся информация об абоненте и его устройстве хранится в аппаратном модуле в Интернете.

Действующие российские законы сегодня требуют, чтобы в абонентском договоре был указан идентификатор SIM-карты, который есть только у физических «симок». Однако Минкомсвязи считает, что использование eSim не потребует внесения изменений в законодательство. Так как по сути встроенная электронная SIM-карта с загружаемым профилем – это уже «аппаратный модуль идентификации», как и обычная съемная SIM-карта.

«Фонтанка» выясняла, кто выиграет от новой цифровой реальности, а кто даже заработает.

Технологии – в массы

Эксперты в области связи говорят, что абоненты от использования «виртуальных» сим-карт вместо пластиковых только выиграют. «eSim как технология намного интереснее, чем пластик, которым мы пользуемся сегодня, – уверен ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. – По умолчанию в любом телефоне вы сможете иметь не одну карточку, а много». «С внедрением eSim не потребуется даже идти в офис оператора, – добавляет телеком-аналитик Илья Шатилин. – С eSim перенос номера от одного оператора к другому теоретически будет происходить нажатием одной кнопки в приложении. Теоретически — потому что о переносимости номеров с помощью eSim в России пока не говорят».

«В первую очередь это актуально для путешественников, не желающих тратить деньги в роуминге, – уверены в «Лаборатории Касперского». – Гораздо удобнее купить нужный тариф в интернет-магазине и сразу загрузить его в свой телефон, чем искать и выбирать его в незнакомой стране, особенно если не владеешь языком».

«Абоненту хорошо – будет проще переходить от оператора к оператору», – подытоживает генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков. На языке маркетологов виртуальные сим-карты – это, скорее, инструмент получения лояльности абонентов.

Проблемы операторов

С операторами связи ситуация несколько сложнее. «Операторы против eSim по причине того, что для них это потеря пирамиды по распространению пластиковых sim-карт, – считает Эльдар Муртазин. – И операторы, конечно, будут бороться за это». Однако сами операторы говорят, что они на все согласны. «Мы готовимся к тестированию этой технологии, – сообщили «Фонтанке» в «Билайне». – Внедрение eSim само по себе не несёт больших затрат, но требует изменения многих процессов. Внедрение eSim увеличит важность on-line каналов продаж, и мы для себя видим их развитие, как один из основных фокусов стратегии дистрибуции».

TELE2 также уже рассматривает возможность внедрения технологии eSim. «Компания оценивает ситуацию на рынке и разработки вендоров», – уточнили «Фонтанке» в пресс-службе оператора.

Правда, МТС и «МегаФон» от комментариев воздержались. «Рынок насыщен и база в целом стабильна, лишь единицы процентов бегают туда-сюда по MNP (number portability, возможность целиком сохранить свой телефонный номер, включая префикс, после смены поставщика услуг связи – прим.ред.). Преимущество в снижении стоимости подключения абонента для крупных операторов не так и важно, а возможность легко перебежать к конкуренту – вредна», – предполагает Илья Шатилин возможные причины отмалчивания операторов связи.

По мнению Дениса Кускова, для операторов связи eSim – это и плюс, и минус. «Да, теоретически их проще оформлять, пока, правда по факту не понятно как, – говорит эксперт. – Видимо, привязывать к реальной сим-карте, которая куплена на паспорт, раз у нас все данные обязательно вносятся».

Рынок, уходящий в виртуал

По данным TelecomDaily, ежегодно в России реализуется до 100 млн сим-карт. «На их производство надо не так много, как на продвижение, – говорит глава агентства Кусков. – Например, нужно платить вознаграждение дилерам». «Производство идентификационных модулей – это видимая часть айсберга (расходов), – согласен гендиректор аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин. – Основные затраты – это стоимость привлечения абонентов, – по сути, это продажи (реклама, маркетинг, ритейл и т.д.) И вот здесь еще один барьер для внедрения eSim – колоссальные бюджеты на продажи контрактов, которые ежегодно осваиваются «эффективными менеджерами» разных организаций».

«Запасы симок на год у компаний «большой тройки» обычно 30-50 млн штук, то есть речь идет о млрд рублей, – посчитал и аналитик «Открытие брокер» Тимур Нигматуллин. – Впрочем, больше экономии будет на сети продаж».

«Цена 100 млн карт – 600 млн рублей, – знает точную стоимость Эльдар Муртазин. – Плюс траты на привлечение абонентов, содержание федеральных сетей и т.д. Так что фактически sim-карты – это очень дорогое довольствие». При этом, уточняет Муртазин, проникновение sim-карт сегодня уже превышает в 2 раза количество жителей страны.

«Мы довольно часто меняем SIM-карты (в том числе и из-за перехода на их новые модели), так что даже российские производители пока наслаждаются возможностью печатать их 100 млн. в год. В мире же всего производится 4,5 млрд. SIM-карт в год», – говорит аналитик «Финама» Леонид Делицын.

Стоит учитывать, что не все карты используются в пользовательских смартфонах. «И, тем не менее, потери производителей (заводов, производящих SIM-карты) – к тому моменту, когда все абоненты останутся без SIM-карт – можно оценить в два-три миллиарда рублей в год – складывает в уме Делицын. – Для отечественных производителей микроэлектроники эти потери будут существенными. Что касается операторов, то, при их совокупной выручке около триллиона рублей, они такую экономию вряд ли оценят, поскольку, во-первых, её придётся делить на всех, а во-вторых, помогать клиентам осваивать новый способ получения номера всё равно будут менеджеры».

Прогресс не остановить

Юрий Брюквин говорит, что проблемы в работе с правилами оказания услуг подвижной связи назрели давно. «Правила, в частности, конкретно и прямо требуют заключения договора в письменном виде. Однако по факту это положение зачастую не исполняется – часто «симки» оформляют на чужие документы и затем реализуются фактическим пользователям, – утверждает шеф «Рустелекома».

Денис Кусков прогнозирует, что полная замена классических сим-карт на виртуальные займет как минимум несколько лет. Скорости, добавляет Юрий Брюквин, зависят от нескольких факторов – разработки и внедрения нормативной базы, адаптации сетей, обновления парка конечных устройств и т.п.

При этом, как считают эксперты, с точки зрения защиты от кражи данных виртуальные сим-карты работают лучше, на уровне банковских приложений. «Третьи лица, работники салонов связи, получить к ним доступ не смогут», – говорит Эльдар Муртазин. Среди достоинств eSim эксперты «Лаборатории Касперского» отмечают, что обычную SIM-карту можно вытащить из украденного телефон, снять блокировки, вставить другую карту и продать телефон на вторичном рынке. «Безопасность технологии концептуально выше, чем у обычных симок», – говорит и Тимур Нигматуллин, тем самым обозначая еще один «зеленый свет» для развития технологии.

«С точки зрения безопасности, поддержка eSIM -- это большой шаг в области мобильной безопасности. Основное преимущество eSIM перед SIM заключается в том, что её невозможно физически извлечь из устройства, а это означает, что кража устройства (для дальнейшего использования и перепродажи) теряет свой смысл, так как только владелец устройства, знающий некоторый секретный ключ, способен сменить профиль, используемый на устройстве. Если устройство всё-таки было украдено, злоумышленникам будет сложнее отключить устройство от сети, что позволит владельцу отследить местоположение телефона. Загрузить на телефон другой профиль, чтобы захватить над ним контроль, тоже не получится, все подобные операции подтверждаются оператором связи через Subscription Management Data Protection (SM-DP+)». – согласен Дмитрий Галов, антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского».

Государственное решение

Государственные мужи уловили дуновение новых ветров, что по нынешним временам редкость. «Правительство занято больше цифровой экономикой, но тут хотят показать – вот, они инновационные», – говорит Денис Кусков.

Тем не менее, есть мнение, что и тут регуляторы очень хотят все зарегулировать. «Минкомсвязи ранее направило в Минюст проект приказа, предписывающего использовать в sim средства шифрования, сертифицированные российскими спецслужбами. Минэконом в отзыве сообщило, что вряд ли это возможно, т.к. производители sim могут отказаться дорабатывать технологию, в конечном итоге расходы лягут на операторов, которые и так несут огромные издержки из-за закона Яровой. По всей видимости, проблему можно обойти, должным образом зарегулировав eSim», – говорит о своих наблюдениях Тимур Нигматуллин.

Ритейлу конец

Так или иначе, по глобальному прогнозу Smart Insights, в первые годы не следует ожидать падения продаж традиционных SIM-карт более, чем на 16%. Однако, отмечает Леонид Делицын, эта величина лишь отражает среднюю скорость обновления смартфонов. «Движущей силой в распространении этой инновации, скорее всего, станут производители смартфонов, потому что благодаря этой технологии, в общем-то, они получают больше контроля над всем жизненным циклом гаджета, – поясняет Делицын. – Тип SIM-карты станет решающим фактором для пользователя при выборе смартфона».

«С полным переходом на eSIM исчезнет сотовый ритейл в его нынешнем виде, – меж тем уверен Илья Шатилин. – Сегодня необходимость произвести те или иные операции с SIM-картой привлекают абонентов в салоны сотовой связи, обеспечивая им трафик и возможность что-либо продать — смартфон, аксессуар или допуслугу».

Однако основным драйвером технологии станут устройства «интернета вещей», поэтому если ритейл сумеет перестроит свои линейки на другие умные девайсы, возможно, не всё потеряно. «Вставлять SIM-карты в сотни, тысячи и десятки тысяч разных датчиков, счетчиков и тому подобную аппаратуру — дорого, долго и неэффективно, а порой и физически невозможно. А вот удаленно запрограммировать их «одним махом» — совсем другое дело, – говорит Илья Шатилин. Объем российского рынка «интернета вещей», по данным аналитического агентства IDC, в 2018 году достиг $3,67 млрд. К концу 2022 года этот показатель вырастет до $7,61 млрд.

«Сейчас о перспективах данной технологии говорить сильно преждевременно, потому как много вопросов технического и правового характера. Продажи SIM карт уже давно не является основной статьей доходности нашего бизнеса, поэтому при любом развитии будущего данной технологии «Связной» и «Евросеть» зависеть от нее не будут», – заявили в «Фонтанке» в пресс-службе объединенных компаний.

Кто уже ступил на скользкую тропу

По данным «Лаборатории Касперского», технология eSim существует уже несколько лет, однако широкую известность приобретает только сейчас, так как ее стали использовать в устройствах Apple: iPhone XR, XS и XS Max поддерживают ее, позволяя добавить к обычной SIM-карте виртуальную.

По данным Лаборатории Касперского, Сейчас eSim для iPhone обслуживается мобильными операторами в Австрии, Канаде, Венгрии, Индии, Хорватии, Чехии, Германии и Великобритании. На очереди Испания и США. Также существуют «туристические» SIM-карты нескольких международных операторов.

«Технология eSIM появилась достаточно давно, первое устройство с её поддержкой (Samsung Gear S2 Classic 3G) было выпущено ещё в 2016 году. На данный момент eSIM набирает популярность, а мировые лидирующие бренды (такие как Apple, Samsung и Huawei) начинают выпускать всё больше смартфонов и прочих умных гаджетов с поддержкой этой технологии. Такие устройства упрощают жизнь и пользователям, и операторам связи -- для смены оператора или тарифного плана не надо идти в салон связи, можно купить нужный тариф и "загрузить" его на eSIM. Другое отличное применение для этой технологии -- подключение к интернету различных IoT-устройств, которые всё больше проникают в нашу жизнь», – говорит Дмитрий Галов, антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского».

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру»