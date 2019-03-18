Подполковник в Челябинске придумал бизнес – продал на сторону 16 двигателей для танков. Они чуть не ушли за рубеж

В Челябинской области перед военным судом предстанет начальник бронетанковой службы местной воинской части. Подполковник обвиняется в крупной растрате: он продал 16 танковых двигателей, которые должны были поставить на технику после ремонта.

Как сообщает 18 марта пресс-служба Главного военно-следственного управления СК РФ, в 2016 году акционерное общество «103 бронетанковый ремонтный завод» по госконтракту занималось восстановлением и ремонтом бронетанковой техники войсковой части 89547 в Чебаркуле. Подполковник Александр Григорьев, который тогда был начальником бронетанковой службы этой части, уговорил представителей завода не устанавливать 16 электродвигателей на технику, а передать ему. При этом он подписал акты приемки выполненных работ, в которых было указано, что монтаж двигателей выполнен.

Когда моторы доставили на территорию воинской части, их не поставили на учет, а весной 2018 года Григорьев вывез их и продал гражданскому лицу. Ущерб военному ведомству составил более 2,4 миллиона рублей.

Покупателя затем задержали при попытке продать электродвигатели за рубеж. В отношении него возбудили уголовное дело, которое сейчас расследуется. Похищенное изъяли и вернули законному владельцу.

А в отношении подполковника возбудили дело по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата имущества в особо крупном размере). Предварительное следствие окончено, и после утверждения обвинительного заключения дело направлено в Магнитогорский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу.