После увольнения директора Водоканала временно исполнять его обязанности будет первый заместитель

Справка:

Проверка предприятия со стороны КСП проходила в прошлом году. О ее результатах «Фонтанка» писала еще летом. По итогам контрольных мероприятий проверяющие также направляли материалы в правоохранительные органы, однако за полгода те не отреагировали на данные аудита.

Из отчета проверяющих следует, что в последние годы у предприятия постоянно росли дебиторская (за два года на 32,3 процента) и кредиторская (за два года на 8,9 процента) задолженности. С учетом длительности оборота последней аудиторы даже предположили, что у предприятия «имеются риски отвечать признакам банкротства».

Основной причиной роста долгов аудиторы называют лизинг, в частности — авансовые платежи. Только за 2016 год в результате вынужденных заимствований Водоканал произвел неэффективные расходы не менее чем на 100 млн рублей.