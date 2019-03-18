После увольнения директора Водоканала временно исполнять его обязанности будет первый заместитель
Временно исполняющим обязанности директора ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» станет Александр Данилов. Ранее он занимал должность первого заместителя директора.
Информацию о назначении Данилова «Фонтанке» 18 марта подтвердили в комитете по энергетике. К работе в новом качестве Данилов приступит со вторника.
Напомним, утром 18 марта врио губернатора Петербурга Александр Беглов отправил в отставку генерального директора ГУП «Водоканал» Евгения Целикова. Уточнялось при этом, что материалы проверки Водоканала Контрольно-счетной палатой Петербурга Беглов отправил в правоохранительные органы. О том, что документы передадут силовикам, стало известно еще 12 февраля. Тогда же вице-губернатор Максим Шаскольский поставил задачу остановить рост тарифов на услуги Водоканала с 2020 года.
Справка:
Проверка предприятия со стороны КСП проходила в прошлом году. О ее результатах «Фонтанка» писала еще летом. По итогам контрольных мероприятий проверяющие также направляли материалы в правоохранительные органы, однако за полгода те не отреагировали на данные аудита.
Из отчета проверяющих следует, что в последние годы у предприятия постоянно росли дебиторская (за два года на 32,3 процента) и кредиторская (за два года на 8,9 процента) задолженности. С учетом длительности оборота последней аудиторы даже предположили, что у предприятия «имеются риски отвечать признакам банкротства».
Основной причиной роста долгов аудиторы называют лизинг, в частности — авансовые платежи. Только за 2016 год в результате вынужденных заимствований Водоканал произвел неэффективные расходы не менее чем на 100 млн рублей.