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Власть
18.03.2019 17:50
Печать

Врио губернатора Беглов подписал закон, запрещающий строительство на Смоленке. Активисты не верили

Активисты группы «Живем на Васильевском» заподозрили врио губернатора Александра Беглова в затягивании подписания закона о зеленых насаждениях, согласно которому территория возле реки Смоленки юридически становится парком. В Смольном «Фонтанку» заверили — градоначальник подписал документ еще 15 марта.

«Законопроект ушел из ЗакС СПб еще 1 марта и лег на стол врио еще в пятницу. Учитывая странное поведение Беглова, Батанова и Линченко на протяжении всей истории с Парком на Смоленке, мы полагаем, что закон не подписывают умышленно в преддверии завтрашнего суда по нашему иску к застройщику», – написала администратор группы «Живем на Васильевском» Нэлли Вавилина 18 марта.

Отметим, что иск активисты подали еще осенью 2018 года к петербургскому Госстройнадзору о признании незаконными разрешений на строительство гостиниц на улице Кораблестроителей. Жители настаивали, что вместо отелей ООО «Новые территории девелопмент», аффилированное с «Плаза Лотос Групп» Михаила Зингаревича, при помощи «MASTER Девелопмент» намеревалось возводить жилой комплекс с апартаментами. 

В декабре 2018 года стало известно об отказе от проекта. Для закрепления за местом, где должны были появиться апартаменты, статуса парка депутаты ЗакСа внесли изменения в соответствующий законопроект. Согласно документу, территория между улицей Кораблестроителей и Новосмоленской набережной становится сквером. Документ был утвержден в третьем чтении 27 февраля.

Как рассказали «Фонтанке» в Смольном, 15 марта врио губернатора Александр Беглов подписал закон. В ближайшее время информация об этом должна быть опубликована на сайте городского правительства.


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