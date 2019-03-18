Чудесное задержание в Большой Ижоре. Нарушителя, едущего задом, от ДТП спасли сантиметры

Впечатляющие кадры сделал видеорегистратор очевидца в Большой Ижоре (Ломоносовский район Ленинградской области). На записи видно, как легковушка, едущая задним ходом, набирает скорость и чудом расходится с «Патриотом», следующим по главной дороге.

«Вчера в Большой Ижоре пьяный водитель хотел сбежать от доблестных сотрудников ГИБДД, чуть не совершил ДТП, в сантиметре разойдясь с «УАЗом», но сдался», – рассказывают 18 марта в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

По данным «Фонтанки», погоня завершилась успехом, нарушитель действительно был задержан. По предварительной информации, «багаж злодеяний» у мужчины солидный и лишение прав за пьянку – лишь одно из них. Теперь у него есть ещё и уголовная статья, 318-я, – «Применение насилия в отношении представителя власти».